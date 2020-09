El cohete reutilizable Ariane Next, el Falcon 9 europeo

Ariane Next será un cohete con una primera etapa totalmente reutilizable. Aunque este diseño nos puede recordar, lógicamente, al Falcon 9 de SpaceX, el uso de metano hace que se parezca más al New Glenn de Blue Origin, aunque será más pequeño. Además, en los últimos diseños del CNES hemos podido ver que empleará siete motores Prometheus de 1200 kilonewton de empuje en la primera etapa, el mismo número de motores que el New Glenn (también se había barajado un diseño con nueve motores). En la segunda etapa llevaría un solo motor Primetheus (...)