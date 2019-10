Un cohete de Albacete

Hace poco me enteré de que en España estamos fabricando un cohete espacial. Como te lo digo. Vale, no es verdad que lo estemos haciendo en Albacete, sino en Elche y Teruel, pero es que esos sitios no riman tan bien. Permitidme la licencia poética. PLD Space quiere especializarse en lanzamientos suborbitales y orbitales para cargas pequeñas, y para conseguirlo están construyendo dos cohetes, el Miura 1 y el Miura 5. Los que no tenemos NI IDEA del sector aeroespacial solemos contemplar todas estas iniciativas con una mezcla de escepticismo y...