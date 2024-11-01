edición general
Coexistencia o barbarie: contra la violencia política

Coexistencia o barbarie: contra la violencia política

El asesinato de Charlie Kirk nos recuerda la brutalidad de la violencia política y la caótica espiral de destrucción que puede desatar.

juan ramon rallo , charlie kirk , violencia política
duende #1 duende
Porque el karma está sobrevalorado.
efectogamonal #3 efectogamonal
#1 La lista de Epstein lo está mucho más {0x1f525}
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Cuando finalmente se conozcan el autor y sus motivaciones, y no cuadren con el mensaje que os han encargado propagar, ¿os retractaréis con el mismo ahínco, o volveréis a la cueva? :-D
duende #4 duende *
#2 Es que el autor o sus motivaciones no importan. El tema más grave para mi no es el autor o sus motivaciones, sino la reacción en las redes sociales justificándolo; hay gente que tiene una ética para los que le gustan y otra distinta para los que no.
