El Código Penal nunca ha impuesto penas de cárcel por okupación no violenta...

...aunque Casado asegura que Zapatero la quitó. Zapatero no bajó la pena de la okupación violenta, la aumentó. La reforma de 2010, impulsada por el Gobierno Zapatero, no solo no cambió el delito de okupación pacífica de inmuebles del art. 245.2, manteniendo la pena de tres a seis meses de multa, sino que aumentó la pena de okupación violenta introduciendo una pena de prisión que antes no tenía y que se mantiene vigente a día de hoy.