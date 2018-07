Los cócteles preferidos de James Bond (ing)

En la primera novela Bond de Fleming, Casino Royale. Bond pedía un "martini seco" servido en "una copa de champaña profunda" (un Vesper) . Lo describía así ""... Tres medidas de Gordon, una de vodka, la mitad de una medida de Kina Lillet. Agite bien hasta que esté helado, luego agregue una rodaja grande y fina de piel de limón ... ". Bond describe este brebaje como su "propia invención", una que planeaba patentar. "No he bebido más de una bebida antes de la cena. Pero me gusta que sea grande, muy fuerte, muy frío y muy bien hecho".