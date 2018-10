Coches a gas: simplemente otro combustible fósil

Yo no compraré un coche a gas. Les regalan la etiqueta ECO, pero NO son limpios. Por más que quieran insistir desde las empresas de Oil&Gas no tienen derecho a seguir llenando la atmósfera de gases que perjudican la salud y el clima. Por difícil que sea, deben reinventarse. Hay que insistir porque, así como ya casi nadie discute eso con el carbón, negro y sucio, todavía muchos empresarios y políticos afirman que el gas natural es una energía limpia de transición hacia una economía descarbonizada. NO y cien veces NO.