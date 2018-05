Los coches afectados por el 'dieselgate' y no actualizados pasarán la nueva ITV

Como sabes, la nueva ITV entra en vigor este mes, aunque muchas estaciones tardarán aún un tiempo en adecuarse a la nueva norma. Lo que mucha gente no conoce es que los propietarios de coches afectados por el dieselgate han estado recibiendo cartas en las que se les advertía de que pueden no pasar esta nueva ITV si no han llevado el coche a la revisión que la marca les ofrece gratuitamente. Al contrario de lo que sucede en la mayoría de los países de Europa, aquí esta llamada a revisión se hace de manera voluntaria.