Un coche robado destroza un establecimiento y nadie ayuda al empresario en plena navidad

En Madrid, un coche (supuestamente robado) destroza la fachada de un establecimiento (que por suerte estaba vacío) y el conductor de da a la fuga. Días después el establecimiento sigue cerrado y los trabajadores sin ninguna solución. Los seguros se lavan las manos. ¿Quién ayuda a los pequeños empresarios de este país? Solo pagar y recaudar, pero cuando se necesita ayuda nadie esta disponible. Triste realidad...

alfema #12 alfema
Pues si el seguro no se hace cargo en tiempo, se le reclama lucro cesante por el retraso, que va a ser un coñazo, pero es lo que hay.
#6 no_soy_un_bot
el_mundo pidiendo ayudas públicas y paguitas ya que los seguros privados no funcionan... cosas veredes
#2 ContracomunistaCaudillo
"No haber invertido, son los riesgos del capitalismo", como diría un obrero de izquierdas simpatizante de P. Sánchez.
Aperitx #4 Aperitx
#2 En verdad lo estas diciendo tu y es una tontería.
#14 ContracomunistaCaudillo
#4 Que va, lo he escuchado aquí mil veces. Eso y que vivir de rentas es malo. Son las frases más repetidas en MNM.
Aperitx #16 Aperitx
#14 perdona. Si que se dice, es difícil a veces diferenciar la tontería del sarcasmo.
:hug:
Anomalocaris #17 Anomalocaris
#2 La justificación de los empresarios para quedarse con una parte de la productividad de sus empleados es que arriesgan su capital. Si no quieres riesgo, no inviertas en tu propio negocio. No es cosa de obreros de izquierdas, sino del capitalismo.
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Los seguros no tienen como cometido "ayudar", sino asegurar contingencias. Ya no sé si el articulista es muy cándido y desinformado o si pretende desinformar a otros.
condesa #3 condesa
#1 ¿Qué un vehículo se empotre contra un local no es una contingencia?
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
#3 el punto del que no quiero que nos desviemos es que lo que no hacen las aseguradoras es "ayudar".
Cada seguro asegurará unas contingencias u otras y con sus excepciones.
condesa #11 condesa
#5 Se puede usar la palabra que mas te guste. Los seguros tienen unas coberturas/servicios que proporcionan. Es como si te quedas tirado en la carretera y te dicen que no pueden enviarte una grúa, que te busques la vida. (Por cierto, ese servicio se llama "Ayuda en carretera").
MoñecoTeDrapo #13 MoñecoTeDrapo *
#11 y también podría llamarse "te mandamos una grúa en caso de avería o accidente porque nos has pagado para ello por si acaso", pero no vende igual.
Y lo malo es que luego hay gente que se cree lo de la "ayuda", y solo por usar la palabra que a los que venden el servicio más le gusta.
condesa #15 condesa
#13 Creo que ambos estamos de acuerdo en lo de que la gente se cree ciertas cosas de los seguros que resultan no ser del todo ciertas.
#7 josiahallen
#3 El artículo dice que el seguro cubre el coste.
traviesvs_maximvs #8 traviesvs_maximvs
#3 para los seguros contingencia es todo lo que no haya sucedido en la realidad. Menudo pozo de mierda son las aseguradoras.
#9 josiahallen
El propietario del vehículo reconoció la sustracción, aunque, según relatan los afectados, sin mostrar especial preocupación por los daños causados.

Ni que fuera su puto problema. Bastante tendrá con los daños a su coche.
elmileniarismovaallegar #10 elmileniarismovaallegar
Desde la ignorancia: ¿quién debería ayudar al empresario en esta situación?.... como mucho si tiene suerte que su seguro le cubra algo.... paro ayuda como tal no creo que haya, no?...
