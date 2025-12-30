Un coche robado destroza un establecimiento y nadie ayuda al empresario en plena navidad

En Madrid, un coche (supuestamente robado) destroza la fachada de un establecimiento (que por suerte estaba vacío) y el conductor de da a la fuga. Días después el establecimiento sigue cerrado y los trabajadores sin ninguna solución. Los seguros se lavan las manos. ¿Quién ayuda a los pequeños empresarios de este país? Solo pagar y recaudar, pero cuando se necesita ayuda nadie esta disponible. Triste realidad...