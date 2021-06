Un interesante artículo de Justin Rowlatt en la BBC, «Why electric cars will take over sooner than you think«, explora la aplicación de la curva sigmoidea del ciclo de vida de la tecnología a las ventas de automóviles eléctricos, lo compara con la difusión de la conectividad a internet a finales de los años ’90 y principios de los ’00, y concluye que estamos ante el momento del despegue de la fase de crecimiento exponencial.