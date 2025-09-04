·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9082
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
8164
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
7549
clics
¿Ya nadie se acuerda?
7307
clics
Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]
5433
clics
Una de las zonas más áridas de China está reverdeciendo. El motivo: un planta con siete millones de paneles solares
más votadas
491
"Pide siete años de correos de Begoña Gómez, pero que nadie lo llame investigación prospectiva”: Aimar Bretos, sobre la última orden del juez Peinado
590
La Junta de Andalucía gastó más de 19.000 euros de dinero público en el viaje de Juanma Moreno a Polonia para ver la final del Real Betis en Conference League
531
Palestina gana la etapa de la Vuelta a España
407
Los corredores piden a Israel Premier-Tech que abandone la Vuelta a España [ENG]
358
El presentador de El Larguero cargó duramente contra las diferentes organizaciones deportivas mundiales tras lo ocurrido en La Vuelta
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
75
clics
Un coche arrolla a una multitud en Berlín, muchos niños entre los heridos
Un coche chocó el jueves contra un grupo de personas en la Wedding de Berlín. Según los medios de comunicación, también resultaron heridos varios niños.
|
etiquetas
:
coche arrolla
,
berlín
,
wedding
3
1
5
K
-10
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
5
K
-10
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
insulabarataria
Para romperle el discurso a
#0
:
www.abc.es/internacional/coche-atropella-grupo-personas-berlin-dejando
El conductor bajó del coche e intentó ayudar a los heridos.
13
K
175
#2
ewok
#1
Positivo por dar la información, pero ¿qué discurso si
#0
aún no ha comentado nada?
0
K
11
#3
insulabarataria
*
#2
ya conozco al usuario. Me apuesto todos vuestros dedos pulgares a que su intención era hacerlo pasar por un ataque terrorista.
3
K
53
#5
guillersk
#3
precrime !!
0
K
10
#6
Ze7eN
*
#2
A poco que conozcas al usuario o hayas leído sus comentarios, sabes la intención de menear esta noticia, que no deja de ser un simple suceso en un país extranjero.
0
K
19
#4
pedromoralesnn_62a8fccf7
Ciertos coches modernos deberían de tener un carnet de conducir especial
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.abc.es/internacional/coche-atropella-grupo-personas-berlin-dejando
El conductor bajó del coche e intentó ayudar a los heridos.