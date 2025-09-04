edición general
Un coche arrolla a una multitud en Berlín, muchos niños entre los heridos

Un coche chocó el jueves contra un grupo de personas en la Wedding de Berlín. Según los medios de comunicación, también resultaron heridos varios niños.

insulabarataria #1 insulabarataria
Para romperle el discurso a #0:

www.abc.es/internacional/coche-atropella-grupo-personas-berlin-dejando

El conductor bajó del coche e intentó ayudar a los heridos.
ewok #2 ewok
#1 Positivo por dar la información, pero ¿qué discurso si #0 aún no ha comentado nada?
insulabarataria #3 insulabarataria *
#2 ya conozco al usuario. Me apuesto todos vuestros dedos pulgares a que su intención era hacerlo pasar por un ataque terrorista.
#5 guillersk
#3 precrime !! :-)
Ze7eN #6 Ze7eN *
#2 A poco que conozcas al usuario o hayas leído sus comentarios, sabes la intención de menear esta noticia, que no deja de ser un simple suceso en un país extranjero.
#4 pedromoralesnn_62a8fccf7
Ciertos coches modernos deberían de tener un carnet de conducir especial
