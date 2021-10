Coca-Cola o Pepsi crean un «experto» en Ecoembes para explicarte cómo contaminar menos

Puede parecer un chiste, pero no lo es. Ecoembes, un conglomerado formado por las principales empresas generadoras de envases de plástico, ha lanzado un «experto» con el que pretende motivar a los españoles para que no fomenten lo que ellos llaman «basuraleza». Bajo la coletilla «nuestro experto medioambiental responde a», Ecoembes te pide que no contamines con plásticos. Empresas como Coca-Cola, Unilever, Nestlé o Danone te explican a través de su experto de Ecoembes lo que son las islas de plástico.