Clubhouse está siendo investigado por la administración francesa sobre la privacidad de la app (ENG)

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés dijo en un comunicado que recibió una denuncia antes de abrir la investigación. CNIL dijo que había planteado preguntas a Alpha Exploration Co. Inc., el propietario estadounidense de Clubhouse, el 12 de marzo. "La privacidad y seguridad del usuario son una prioridad principal en Clubhouse. Estamos trabajando activamente con organizaciones en la UE en el cumplimiento de GDPR y hemos estado agradecidos por su apoyo y asociación", dijo un portavoz de Clubhouse en un comunicado