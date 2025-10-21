Las cloacas del PSOE extorsionaron al Sabadell en plena opa para sacarle 1 millón de euros

La fontanera de Santos Cerdán, Leire Díez, y el empresario Javier Pérez Dolset redactaron una carta para denunciar la supuesta connivencia del Sabadell con el comisario Villarejo si el banco catalán no les pagaba. Aprovecharon la opa de BBVA al Sabadell para tratar de sacarle un millón de euros a la entidad catalana por proporcionarle información negativa sobre el banco presidido por Carlos Torres. La fontanera de Ferraz, Leire Díez, amenazó al Sabadell con enviar una denuncia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre su supues
| etiquetas: leire diez , fontanería , opa , sabadell , bbva
De hecho, uno de los principales problemas que tiene el psoe como supuesto partido de izquierdas es que está vendido a los diferentes bancos a los que acude para financiarse en las diferentes campañas electorales, y eso condiciona luego si sale y conforma gobierno, en las medidas tibias que legisla para que no afecten negativamente a sus acreedores los bancos.
No se Rick...
Ya sabe que en MNM la corrupción de PSOE no interesa. Esa es corrupción de la buena para este portal.