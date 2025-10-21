Las cloacas del PSOE extorsionaron al Sabadell en plena opa para sacarle 1 millón de euros

La fontanera de Santos Cerdán, Leire Díez, y el empresario Javier Pérez Dolset redactaron una carta para denunciar la supuesta connivencia del Sabadell con el comisario Villarejo si el banco catalán no les pagaba. Aprovecharon la opa de BBVA al Sabadell para tratar de sacarle un millón de euros a la entidad catalana por proporcionarle información negativa sobre el banco presidido por Carlos Torres. La fontanera de Ferraz, Leire Díez, amenazó al Sabadell con enviar una denuncia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre su supues