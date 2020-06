La Clínica Universitaria de Navarra (del Opus Dei) paga menos de 2€ por hora de guardia a sus médicos residentes

Además, según explican los propios residentes, la dirección ha pedido que no cojan las vaciones sin tener en cuenta que deben ampliar los perfiles de consulta y la actividad productiva de la clínica. “Eso se suma a no tener salientes de guardia, a un horario continuo de 9 a 18h y a pases no remunerados de las plantas de hospitalización”, han denunciado.