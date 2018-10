Esta entrada está dedicada a Eustoquio Molina y Pepe Cervera, tristemente fallecidos este fin de semana. In memoriam En oleo «La caída» Goya nos cuenta el relato de una señora que se ha precipitado desde lo alto de un caballo. No sabemos por qué se desploma, tal vez un desmayo, un despiste al asirse de las riendas o un tropezón del corcel. Tampoco conocemos el desenlace, no conocemos cuál fue el destino de la accidentada.