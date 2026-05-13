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Clavijo redobla el ataque contra el gobierno: "Han ofrecido prepotencia, caquismo y mentiras"
El presidente canario acusa a La Moncloa de hacer caso omiso de sus peticiones y mantiene que se ocultó un positivo a bordo.
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:
clavijo
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canarias
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gobierno
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rata de dos patas
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#1
Ratoncolorao
El tonto y la linde.
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#5
makinavaja
#1
Parece que está de moda en la derecha patria lo de la linde...
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#2
yoma
Cuanto les duele que el gobierno central haga las cosas bien. Lo que en cualquier país sería digno de orgullo, aquí la oposición tiene que criticarlo todo.
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#6
JackNorte
*
Donde estan las ratas?
igual eran ia tambien, no saben ni cuando sueltan bulos en medio de algo serio , que miedo dan cuando la responsabilidad sea suya.
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#8
HeilHynkel
#6
En Genova 13.
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#10
Kantinero
Anda!!! Nueva adicción detectada , hacer el ridículo compulsivamente
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13
#11
XtrMnIO
*
Está describiendo a su
empresa
partido.
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#3
Cantro
Mentiras, dice este.
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#7
mikhailkalinin
Les quiere apretar las clavijas badum tschisissss
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#4
Eukherio
¿Le da votos la jugada o sigue por orgullo? Que ya se vio que no era el fin del mundo.
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K
8
#9
Dedalos
Y este señor por qué no se calla la boquita y pide perdón, da mucha vergüenza ajena fuera y dentro de este comunidad.
No representa a ningún canario con dos dedos de frente. Aunque sea que se calle para no perder más votos de su partido..., ni ahi llegan.
Ellos si que son unos caciques.
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En Genova 13.
empresapartido.
No representa a ningún canario con dos dedos de frente. Aunque sea que se calle para no perder más votos de su partido..., ni ahi llegan.
Ellos si que son unos caciques.