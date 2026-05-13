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Clavijo redobla el ataque contra el gobierno: "Han ofrecido prepotencia, caquismo y mentiras"

El presidente canario acusa a La Moncloa de hacer caso omiso de sus peticiones y mantiene que se ocultó un positivo a bordo.

| etiquetas: clavijo , canarias , gobierno , rata de dos patas
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11 comentarios
2 1 0 K 35 politica
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
El tonto y la linde.
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makinavaja #5 makinavaja
#1 Parece que está de moda en la derecha patria lo de la linde... :troll: :troll:
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yoma #2 yoma
Cuanto les duele que el gobierno central haga las cosas bien. Lo que en cualquier país sería digno de orgullo, aquí la oposición tiene que criticarlo todo.
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JackNorte #6 JackNorte *
Donde estan las ratas? xD igual eran ia tambien, no saben ni cuando sueltan bulos en medio de algo serio , que miedo dan cuando la responsabilidad sea suya.
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HeilHynkel #8 HeilHynkel
#6

En Genova 13.
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Kantinero #10 Kantinero
Anda!!! Nueva adicción detectada , hacer el ridículo compulsivamente
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XtrMnIO #11 XtrMnIO *
Está describiendo a su empresa partido.
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Cantro #3 Cantro
Mentiras, dice este.
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mikhailkalinin #7 mikhailkalinin
Les quiere apretar las clavijas badum tschisissss
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#4 Eukherio
¿Le da votos la jugada o sigue por orgullo? Que ya se vio que no era el fin del mundo.
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#9 Dedalos
Y este señor por qué no se calla la boquita y pide perdón, da mucha vergüenza ajena fuera y dentro de este comunidad.

No representa a ningún canario con dos dedos de frente. Aunque sea que se calle para no perder más votos de su partido..., ni ahi llegan.

Ellos si que son unos caciques.
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menéame