Las claves de la moción de censura

1. Este lunes, en la última reunión de la Junta de Portavoces del Congreso –donde están representados todos los grupos parlamentarios– solo había un partido que pensara que la moción de censura podía prosperar. No era el PSOE, que fuera de micrófonos asumía sin tapujos que la moción no saldría adelante y negociaban la agenda parlamentaria para las próximas semanas con Rajoy en La Moncloa. Era el PP quien temía una derrota. "Aquí todos dais por hecho que no sale pero yo dejaría abierta la opción", dijo Rafael Hernando (PP) ante el resto de los..