Las claves del expediente a Alquiler Seguro: el 90% de los contratos cobran al inquilino por servicios que debería abonar el casero

El Ministerio de Consumo propone sancionar a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros por seis infracciones muy graves y una grave contra los derechos de los consumidores. En concreto, acusa a la agencia inmobiliaria de introducir cláusulas abusivas en los contratos de los inquilinos que constituyen un fraude de ley, puesto que les obliga a pagar unos gastos que debería cobrar a los caseros y que se camuflan bajo la apariencia de unos servicios no solicitados.

#1 Juantxi
No entiendo mucho la diferencia, puesto que si el casero lo paga directamente será porque ya lo ha previsto en la renta, salvo que ésta tenga un tope.
#2 casicasi
990 euros más iva de contrato de servicios al inquilino... y 20 euros al año de mantenimiento! De mantenimiento de un contrato!

Parásitos. Qué poca vergüenza.
