Las claves del expediente a Alquiler Seguro: el 90% de los contratos cobran al inquilino por servicios que debería abonar el casero

El Ministerio de Consumo propone sancionar a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros por seis infracciones muy graves y una grave contra los derechos de los consumidores. En concreto, acusa a la agencia inmobiliaria de introducir cláusulas abusivas en los contratos de los inquilinos que constituyen un fraude de ley, puesto que les obliga a pagar unos gastos que debería cobrar a los caseros y que se camuflan bajo la apariencia de unos servicios no solicitados.