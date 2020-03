La clave de la nueva ley de libertad sexual: la propia denunciante  

Con la nueva ley de consentimiento sexual y con la jurisprudencia del CGPJ, se podrá condenar por violación con sólo la palabra de la mujer (no dije que si) si cumple tres requisitos: que no sufra trastornos mentales ni aparentemente tenga motivos oscuros, que su historia no sea vaga ni inverosímil ni vaya cambiando en sus aspectos esenciales. Incluso en ocasiones según el CGPJ harán falta. Para que haya condena solo tienes que decir que no dijiste sí, sin contradecirte.