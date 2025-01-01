Clausurada la web de la falsa agencia de viajes anunciada por Vito Quiles: "este dominio ha sido incautado por el FBI"

La web de la falsa agencia de viajes anunciada por Vito Zoppellari Quiles y denunciada por FACUA-Consumidores en Acción ante la Fiscalía ha sido clausurada. Desde el pasado fin de semana, al entrar en utopiaviajes.com aparece una imagen con los logotipos del Departamento de Justicia de EEUU, el FBI y el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) de Países Bajos, acompañados de un texto en inglés que indica que tanto la página como el dominio han sido incautados.