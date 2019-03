¿A que no te lo esperabas?. Seguro que entre las actividades saludables que todos los profesionales de la sanidad recetan, no se encuentra esta actividad. Desde luego no es la más convencional pero a mi modo de ver junta dos cosas que no pueden faltar en nuestro día a día: el humor y el deporte. Ya sabes eso de Mens sana in corpore sano. Pues eso, que hoy te hablo de los parques con pruebas de humor amarillo.