La clase magistral de Cuevillas sobre quien tiene que decidir el futuro de los diputados presos

Con estos tuits, Cuevillas ha intentado hacer entender que esta decisión que no acaba de tomar ni el Supremo ni la presidencia del Congreso "es como una partida de ping-pong". Según el abogado, ninguna de las dos partes se moja sobre la suspensión de los diputados presos porque Marchena "no quiere pedir el suplicatorio para no tener que suspender el juicio", y Batet "no quiere iniciar su presidencia suspendiendo Diputados electos contra legem y ante la mirada de toda Europa".