Claro que es mía, mi esposa es fiel

Lo que le ocurrió a esta pareja es algo muy poco común, ambos son de Nigeria, de raza oscura, y su bebé nació con piel blanca y ojos azules. La pareja relató que después del nacimiento se sentaron a mirarla en silencio. Ben y Angela Ihegboro, quienes viven en Londres le dieron la bienvenida a su hija, la llamaron Nmachi. Pero Ben no pone en duda que la bebé sea suya, se rehúsa a considerar la posibilidad de que su esposa le haya sido infiel. “Por supuesto que es mía, mi esposa es fiel. Incluso si no lo hubiese sido la bebé no se vería así...