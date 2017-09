Ciudades en transición: más de 300 localidades de 50 países quieren librarse de los combustibles fósiles

Imagina que hay un apagón en Madrid durante toda una semana, ¿qué pasaría? Esta es la pregunta que se hacen más de 300 localidades de 50 países que quieren librarse de los combustibles fósiles. ¿Cómo organizarnos y vivir cuando el petróleo se acabe? No hay dudas, no podemos depender del petróleo indefinidamente; se acabará. España está a la vanguardia de este movimiento: hablamos de las Ciudades en transición: una red de poblaciones que pretende ir suprimiendo el consumo de energías no renovables y apostar por una vida más local y ecológica.