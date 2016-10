2 meneos 83 clics

El trabajo más reciente de Ben Tolman tiene que ver con problemas sociales en entornos urbanos. "En mis ilustraciones me cuestiono cosas sin necesidad de aportar soluciones. Me interesa la vida en las ciudades, la condición humana en general tan compleja y llega de contradicciones", comenta el artista. Tolman pretende que sus dibujos sean una celebración de los horrores y bellezas que cometemos y con las que convivimos a diario. Lo bueno y lo malo se mezclan en una espiral que no se puede detener y que no se sabe dónde nos va a llevar.