Ciudadanos, Sociedad Limitada

Se empieza fichando a una tránsfuga con un historial político entre oscuro y negro y se termina silbando mientras queda demostrada la ejecución de un pucherazo que deja en evidencia la presunta democracia interna de la que tanto se ha presumido. Resulta cansina la pretensión de achacar a “un error informático” lo que a uno le pete en cada momento. Una vez más,lo peor no es que algunos o algunas caraduras asciendan en política. Lo peor es tenerlos identificados y no sólo no hacer nada para expulsarlos del servicio público sino todo lo contrario