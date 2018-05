Manuel Valls podría no ser el único ex ministro socialista en encabezar una lista municipal de Ciudadanos. La dirección de Ciudadanos en L'Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad de Cataluña, ha propuesto al ex alcalde Celestino Corbacho que sea su alcaldable en las elecciones municipales del próximo año. Nació Digital lo ha podido saber de fuentes cercanas al partido.