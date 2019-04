Ciudadanos es el nuevo IU: las amargas cuentas de los votos perdidos

Quizá la mayor imperfección del sistema electoral en España es que cosechar votos por todo el país no garantiza tener un poder político equivalente. Que se lo digan a Izquierda Unida, la más afamada perjudicada por la ley no escrita de que para triunfar en unas elecciones generales no cuenta solo ganar muchos votos, sino lograrlos en el lugar adecuado. De lo contrario, parafraseando la mítica frase de Blade Runner, todos esos votos se perderán como lágrimas en la lluvia.