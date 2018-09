Ciudadanos desoye la recomendación de la OCDE sobre el Impuesto de Sucesiones

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) realizó un estudio ‘The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD’ en el que aseguraba que el Impuesto de Sucesiones era una herramienta más que adecuada para combatir la desigualdad en un Estado, tal y como recogió The Guardian.La OCDE considera que el Impuesto de Sucesiones es más efectivo que el impuesto sobre la renta a la hora de buscar un equilibrio económico entre las distintas clases que componen una sociedad.Generalmente los focos impositivos se han centrado en el