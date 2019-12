Ciudadanos continua decidido a suicidarse políticamente

Han perdido 47 diputados en las ultimas elecciones. Rivera ha tenido que salir corriendo con lo puesto, y tras el varios pesos pesados más. Sus votantes les han dicho en las urnas que ‘así no’, pero en Ciudadanos no se terminan de enterar. La ausencia de auto-crítica es de proporciones bíblicas. No solo no las ha habido, si no que ‘acallan’ a los que pretenden hacerla, no han cambiado en absoluto su discurso y han creado una comisión gestora que es puro continuismo, ya que la integran los mismos que han llevado al partido a esta situación.