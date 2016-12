1 meneos 2 clics

En Ciudad Real, FACUA denuncia a los Multicines Valdepeñas por no permitir comida y bebida del exterior. La asociación recuerda que la actividad de las salas no es la venta de esos productos, por lo que su introducción no supone perjuicio económico para ellas, y anima a los usuarios a denunciar nuevos casos.