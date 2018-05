“La ciudad menorquina de Menorca” y “Aguas Torcidas”, los nuevos lapsus de la Guardia Civil

Sostenella y no enmendalla, actitud de quien persiste empecinadamente en errores, incluso a sabiendas de ello, por orgullo o por mantener las apariencias aunque mantener el error cause un daño peor que no mantenerlo. Esta parece ser la solución del Community Manager de la Guardia Civil tras dos lapsus en Twitter que han provocado el nacimiento de dos nuevos lugares ficticios.