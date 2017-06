De la Ciudad del Espacio al CERN: la mejor ruta para conocer la Europa tecnológica

Para amantes de la ciencia y la tecnología, Europa contiene docenas de lugares que nos permiten combinar esa pasión con el propio placer de viajar. Hoy os proponemos una lista de lugares europeos que todo geek que se precie debería conocer. Evidentemente no están todos los que son, pero sin duda son todos los que están: Europa no tiene nada que envidiar a Norteamérica o el Sureste asiático en cuando a destinos hi tech. La ruta que proponemos está planificada para que cada etapa se pueda realizar en coche...