City of Women: un nuevo mapa del metro de Londres para el siglo XXI

Reimaginar el icónico mapa del metro de Londres con los nombres de las mujeres, personas no binarias y otros grupos que han dado forma a la capital del Reino Unido es el objetivo del proyecto City of Women, en el que participan de forma activa las londinenses Emma Watson y Reni Eddo-Lodge, autora del exitoso libro Why I’m No Longer Talking to White People About Race (Por qué ya no hablo sobre raza con la gente blanca), editado por Bloomsbury Publishing. Lo harán junto a la también escritora Rebecca Solnit y al geógrafo Joshua Jelly-Schapiro...