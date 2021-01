El Citroën 2CV, lanzado en 1949, es uno de los coches más importantes de todos los tiempos. No solo por movilizar Francia, si no por ser un coche radicalmente innovador. Muchas de sus soluciones técnicas sentaron la base de los coches modernos, y sin ellas, desarrollos como el MINI clásico o el Renault 4L no habrían sido posibles... Analizaremos su comportamiento, su suspensión y sus innovaciones.