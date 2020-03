Las citas ‘online’, refugio inesperado frente al coronavirus

Pedro, de 27 años, no tenía Tinder. Pero en medio de la cuarentena se lo creó. Tiene pareja —“que no sabe nada de esto”, avisa— y afirma que no va a quedar con nadie: “Con el coronavirus me apetece hablar con otras personas”. Ana, de 35, ha optado por el sexting: se envía mensajes y vídeos sexuales que se graba ella misma a cambio de material semejante. Luis, de 34, entra cotidianamente en Grindr y contacta con otros hombres: “Para alimentar la imaginación”. Otros, los menos, se han saltado el confinamiento obligatorio.