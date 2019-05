Cisma en el PP de Bilbao: el portavoz popular habla abiertamente de votar al candidato del PSE-EE

Luis Eguíluz, que no repetirá en las listas de las municipales, ha sugerido que votará al candidato socialista, Alfonso Gil, por su relación de "amistad"."No estoy en la mejor disposición para implicarme por quien me ha sustituido", ha dicho sobre la nueva candidata, Raquel González.La 'número dos' del PP, la veterana concejal Beatriz Marcos, anunció que abandonaba el partido porque no se identificaba con su nuevo rumbo "radicalizado"