3
meneos
18
clics
El CIS de Tezanos subestimó las opciones de Vox e infló a Sumar y Podemos en detrimento de la Chunta
El barómetro público estimó un 15,1 % de intención de voto para Nolasco, que al final superó ampliamente el 17,8 % del voto válido emitido
|
etiquetas
:
elecciones
,
aragón
relacionadas
#5
Kantinero
Subestimo dice y no llega ni a dos puntos de error, subestimo más a la Chunta, pero eso no da clicks
2
K
38
#8
Martillo_de_Herejes
#5
Dos puntos de error que suponen un 18% de diferencia. También entre un 29% y un 31% hay dos puntos de error.
0
K
7
#2
Kantinero
Pues en los partidos relevantes ha andado bastante fino
0
K
11
#4
obmultimedia
*
Si las encuestas las hacen a semanas o meses vista a una elecciones la gente puede cambiar de parecer, ademas la gente suele mentir por lo que al final no reflejan nunca la realidad.
0
K
11
#6
flyingclown
#4
Hay que diferenciar los datos crudos que están disponibles y los 'cocinados' que tiene estas cosas en cuenta.
0
K
9
#7
PerritaPiloto
Le daba mayoría a PP con Box y han obtenido mayoría PP con Vox.
Los resultados están dentro del margen de error.
0
K
8
#3
Febrero2034
No es magia, son tus impuestos
0
K
7
#9
Martillo_de_Herejes
Es una mierda de no-noticia.
0
K
7
#1
YSiguesLeyendo
Tezanos: "la culpa es de la gente que siempre miente, a mí y sólo a mí, en las encuestas"
2
K
-12
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
Los resultados están dentro del margen de error.