El CIS de Tezanos subestimó las opciones de Vox e infló a Sumar y Podemos en detrimento de la Chunta

El barómetro público estimó un 15,1 % de intención de voto para Nolasco, que al final superó ampliamente el 17,8 % del voto válido emitido

Kantinero #5 Kantinero
Subestimo dice y no llega ni a dos puntos de error, subestimo más a la Chunta, pero eso no da clicks
#8 Martillo_de_Herejes
#5 Dos puntos de error que suponen un 18% de diferencia. También entre un 29% y un 31% hay dos puntos de error.
Kantinero #2 Kantinero
Pues en los partidos relevantes ha andado bastante fino
obmultimedia #4 obmultimedia *
Si las encuestas las hacen a semanas o meses vista a una elecciones la gente puede cambiar de parecer, ademas la gente suele mentir por lo que al final no reflejan nunca la realidad.
flyingclown #6 flyingclown
#4 Hay que diferenciar los datos crudos que están disponibles y los 'cocinados' que tiene estas cosas en cuenta.
#7 PerritaPiloto
Le daba mayoría a PP con Box y han obtenido mayoría PP con Vox.

Los resultados están dentro del margen de error.
Febrero2034 #3 Febrero2034
No es magia, son tus impuestos
#9 Martillo_de_Herejes
Es una mierda de no-noticia.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Tezanos: "la culpa es de la gente que siempre miente, a mí y sólo a mí, en las encuestas"
