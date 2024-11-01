El CIS sigue dando como ganador al PSOE, mientras VOX casi alcanza al PP

Lo que también refleja el CIS de febrero es un ensanchamiento del bloque de las derechas. La suma PP más Vox pasa del 40,7% de enero al 41,8%. Además, si se incluye a SALF en la ecuación, el crecimiento es aún mayor. Los tres partidos sumaban en enero el 42,5% de la intención de voto. En febrero, escalan al 44,2%.