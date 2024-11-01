edición general
El CIS sigue dando como ganador al PSOE, mientras VOX casi alcanza al PP

Lo que también refleja el CIS de febrero es un ensanchamiento del bloque de las derechas. La suma PP más Vox pasa del 40,7% de enero al 41,8%. Además, si se incluye a SALF en la ecuación, el crecimiento es aún mayor. Los tres partidos sumaban en enero el 42,5% de la intención de voto. En febrero, escalan al 44,2%.

etiquetas: encuesta , cis , psoe , pp , elecciones , nada cambia
#2 Almirantecaraculo
Todo son risas, hasta que el perro, que sabe más por perro que por sanxe vuelve a salir de presiente y entonces la llorera sería épica.
Veremos a ver si Feijoo está vez ya si quieres ser presiente. Lo malo es que quizá no le dejen y no precisamente por su izquierda.
7 K 92
johel #8 johel *
#2 Si el pp puede hacerse con la presidencia de españa y depende unicamente de vox, Feijoo no es presidente, es presidente Abascal o el pp no gobierna. Eso lo deberia tener claro hasta el mas tonto del pp en cualquier parte del puto pais, pero siguen haciendole la campaña a vox.
Si te arrimas a un extremista siempre gana el extremista, da igual cuando leas esto.
3 K 37
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones *
#8 Eso venía a decir. No van a ser tantas risas si al final se da un Gobierno de Abascal con Feikjó de ministros de transportes...
1 K 22
#24 Barriales
#11 Menistro de Pulpo a Feira.
0 K 7
jonolulu #9 jonolulu
#2 Capaces de sacar los tanques a la calle
1 K 27
ronko #10 ronko
#9 Sería una forma de ver a Abascal currando, jajaja no.
2 K 22
DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
#10 sus asesores si eso xD
0 K 11
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#2 si vuelve a ganar pedro será por miedo a vox y no por confianza en él. ¿No?
0 K 11
ur_quan_master #16 ur_quan_master
#12 votar es elegir entre lo que te ofrecen. Por decepcionante que suene
1 K 22
DayOfTheTentacle #17 DayOfTheTentacle
#16 claro... pq lo dices?
0 K 11
sotillo #22 sotillo
#12 Perohombrepordios, si es lo mejor que tenemos con mucha diferencia ¿Le vas a dar el poder al porquero que ni siquiera sabe dar de comer a los bichos? Pues te vas a quedar sin merienda y sin matanza , vamos que te van a roer las tripas una barbaridad
0 K 10
DayOfTheTentacle #27 DayOfTheTentacle
#22 aja ...
#15 surco
#15 surco *
#2 El perro va a pegarse una hostia como un mazapán. Este tipo de propaganda institucional me recuerda a cuando Hitler quería contraatacar con divisiones que ya no existían.
La única opción del PSOE es intentar salir lo más entero posible para articular una oposición capaz de aprovechar el desmadre que le va a montar VOX al PP en la investidura. Pero para eso Sánchez tiene que echarse a un lado.
0 K 9
#21 malditopendejo
#15 y poner a Page en su lugar. Eson si que sería un equipazo
0 K 6
#23 surco
#21 Ese, junto con Susana y Lobato van a esperarse al congreso del partido.
0 K 9
ayatolah #18 ayatolah
#2 Ya sacó la mayoría simple para la investidura por los pelos. A poco que pierda o a poco que gane el otro lado, no tiene mucho que rascar.
0 K 10
sotillo #19 sotillo
#2 Si Sánchez vuelve a conseguir gobierno prepárate para lo peor, esta gentecilla de derechas no aguanta otros cuatro años sin liarla parda
0 K 10
Destrozo #26 Destrozo
#2 aunque nos tengamos que comer 4 años más sufriendo al perro, merece la pena ver los ríos de lágrimas de facha. Sería épico. Pena que no vaya a pasar
0 K 9
#29 perej
#6 pues no sé si la puedo desechar ya
0 K 10
#4 PerritaPiloto
Incluso aunque sea verdad en porcentaje de votos hay que ver como quedan las circunscripciones. De nada sirve al PSOE ganar por muchísimo margen en alguna provincia si luego en cada provincia pequeña el PP y Vox se van llevando algunos más en cada una de ellas.

Suponiendo que la premisa fuese cierta, claro.
1 K 21
Don_Pixote #7 Don_Pixote *
La izquierda debería de votar a Vox solo para trolear a Feijó y el PP :-D

Estoy convencido que Vox se caga en los pantalones y pasa de gobernar
1 K 18
DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
#7 4 años de chiringuitos y luego a europan cobrando más de 100k euros como una cajera cualquiera.
#30 perej
#30 perej
@admin no puedo desecharla ya
¿La podéis cerrar?
0 K 10
#31 fremen11
#28 Caos?? Tú actualmente vives en un caos?? Vivías mejor con M. Rajoy???
Quien gobierna en tú CA?
Quién gobierna en tu pueblo/ciudad??
0 K 8
SolidGeorg #1 SolidGeorg
wishful polling
0 K 7
UsuarioXY #20 UsuarioXY *
Todo son risas? Será en las casas de los rojelios, en las de los trabajadores no hay muchas risas.
Esto va para el rojelio paguitero de #_2
1 K 3
#25 fremen11
#20 Seguro que hay más risas en la casa de los trabajadores cuando gobierna la ultraderecha........
0 K 8
UsuarioXY #28 UsuarioXY
#25 o nosotros o el caos, es así?
0 K 7

