El CIS sigue dando como ganador al PSOE, mientras VOX casi alcanza al PP

Lo que también refleja el CIS de febrero es un ensanchamiento del bloque de las derechas. La suma PP más Vox pasa del 40,7% de enero al 41,8%. Además, si se incluye a SALF en la ecuación, el crecimiento es aún mayor. Los tres partidos sumaban en enero el 42,5% de la intención de voto. En febrero, escalan al 44,2%.
Veremos a ver si Feijoo está vez ya si quieres ser presiente. Lo malo es que quizá no le dejen y no precisamente por su izquierda.
del ppen cualquier parte del puto pais, pero siguen haciendole la campaña a vox.
Si te arrimas a un extremista siempre gana el extremista, da igual cuando leas esto.
La única opción del PSOE es intentar salir lo más entero posible para articular una oposición capaz de aprovechar el desmadre que le va a montar VOX al PP en la investidura. Pero para eso Sánchez tiene que echarse a un lado.
Suponiendo que la premisa fuese cierta, claro.
Estoy convencido que Vox se caga en los pantalones y pasa de gobernar
¿La podéis cerrar?
Quien gobierna en tú CA?
Quién gobierna en tu pueblo/ciudad??
Esto va para el rojelio paguitero de #_2