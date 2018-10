El CIS no pregunta por la Monarquía porque "otros centros y universidades internacionales" tampoco lo hacen

El Gobierno intenta excusarse en esta razón para explicar que el CIS no pregunte desde hace más de tres años sobre la Casa Real. El pasado abril, el PP también evitó aclarar por qué no se pregunta la opinión de los ciudadanos sobre la Monarquía. El CIS ya lleva 3 años y medio sin preguntar por la Monarquía en sus encuestas. Ni por cómo la valoran los ciudadanos, ni si prefieren monarquía o república. La última vez que preguntó fue en abril de 2015. La Casa Real suspendió: la nota media fue de un 4,34. No hay más datos oficiales.