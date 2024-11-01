edición general
El CIS catalán pronostica una victoria electoral del PSC y un empate técnico entre Aliança Catalana y Junts

La única suma posible, según la encuesta, sería la de PSC, ERC y Comuns que permitió la investidura de Salvador Illa. El independentismo no llegaría a la mayoría absoluta en ningún escenario

