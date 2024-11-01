·
El cirujano acusado de violar a una paciente sedada niega los hechos y sostiene que el vídeo es fruto de una perspectiva engañosa
El sospechoso, en prisión provisional, asegura que la agresión sexual era imposible, ya que la paciente llevaba varias capas de ropa quirúrgica.
#3
cybermon
una de las enfermeras que ha trabajado con este cirujano: “Estoy en shock, hace tres años que no venía por aquí porque actualmente estaba afincado en Alicante, operando y pasando consulta en esa zona. No me lo puedo creer, es una persona excelente y un profesional maravilloso”.
1
K
34
#1
cybermon
el daño moral infligido a esa chica no sanará nunca.
0
K
20
#2
Graffin
La ropa quirúrgica en esas operaciones es un camisón que se te ve hasta el alma, y nada más.
1
K
18
#4
Enésimo_strike
No hay perspectiva posible que confunda una operación con una violacion, violador.
#0
a mi me sale muro de pago
0
K
11
