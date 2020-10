El circo de Moncloa-Sol y el problema sin solución de la política envenenada

Bochorno, esperpento... Más allá de la vergüenza ajena que está provocando la élite política del país, lo que está ocurriendo en Madrid entre Moncloa y el Gobierno regional supone la confirmación de que no algo no marcha bien en la cabeza del país y no se ha aprendido nada de la gestión pandémica. Nadie quiere tomar las riendas del desastre para evitar estigmas electorales, ni cambiar una coma de su estrategia política previa al Covid-19 porque las encuestas y los war-rooms (gabinetes políticos) siguen mandando sobre el interés general.