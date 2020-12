Las cintas VHS regresan a una tienda de video de Toronto [EN]

Jason Robinson es un aficionado al cine y cada dos semanas se desplaza a su tienda favorita a coger algo que ver. "Habitualmente salgo con unas 20 películas", dice. Su amor por el cine empezó cuando era un niño, en los tiempos en los que todo estaba en VHS. "He quemado VHS, he desgastado las cintas en su interior", dice Robinson. "Veía las películas una y otra y otra y otra vez". El negocio está en auge en Kitchener's Far Out Flicks. El personal dice que las ventas han aumentado más de un 30% desde el comienzo de la pandemia