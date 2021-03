El cine vuelve a Nueva York: la ciudad más cauta reabre sus salas (con límites) después de un año

La ciudad y el resto del estado han mantenido las restricciones más estrictas del país durante un año y así han conseguido evitar las muertes y el colapso hospitalario de la primera ola y que se ha seguido viviendo en otras zonas de Estados Unidos. "No me puedo creer que lleve casi un año sin entrar a un cine", dice un espectador mientras busca su asiento antes de que empiece la película. La sala está agotada, que no llena, ya que en Nueva York solo se puede vender el 40% de las entradas.