Cine en tiempos de confinamiento: “El silencio de los corderos” (1991)

Han pasado casi treinta años desde que Jonathan Demme llevara al cine The Silence of the Lambs, la adaptación que Ted Tally hiciera de la novela negra de terror escrita por Thomas Harris, convirtiéndola en todo un hito de la cultura popular. Casi treinta años desde que viéramos por primera vez a ese Hannibal Lecter, escalofriantemente interpretado por Anthony Hopkins, cuyo rostro se convertiría en el protagonista de las pesadillas de toda una generación. Casi treinta años desde que escuchar ese “Buenas noches, Clarice,” nos helara la sangre.