El cine tendrá más ayudas fiscales en 2021 con votos a favor de ERC, PP, Cs y VOX y la oposición de PODEMOS y PSOE

El sector del cine dispondrá de unas ayudas fiscales como no ha tenido nunca gracias a una enmienda a los Presupuestos que introdujo Esquerra y que han apoyado PP, Vox y Ciudadanos. El PSOE, Podemos y el PNV votaron en contra. Aunque el Gobierno siempre puede vetar cualquier enmienda que suponga un roto para sus cuentas, no se atrevió a hacerlo por tratarse de un socio preferencial (ERC) en la aprobación de los Presupuestos. Y optó por tumbarla en las votaciones una a una, pero no contaban que PP, Cs y VOX votaran a favor.