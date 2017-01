Cine freak salvaje: Guest house Paradiso

No era ni remotamente la primera vez que Rik Mayall y Ade Edmonson trabajaban juntos. Habían empezado a hacerlo en el año 1976, en la comedia 20th Century Coyote, donde se conocieron y establecieron como pareja artística, creando los personajes de Rich y Eddie, vagamente inspirados en ellos mismos. Más tarde, trabajaron en la emblemática serie Los jóvenes, y después en "Filthy, Rich and Catflap", "The Dangerous Brothers" y a principios de los noventa en "Bottom", serie que llegó a España con el título La pareja basura, emitida en parte por...