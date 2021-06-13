·
El cine español recibe 250 millones anuales en ayudas, el triple de lo que recauda en taquilla
Las películas producidas se duplican en una década, pero casi el 30% de las 364 estrenadas el año pasado no superaron los mil euros por venta de entradas
etiquetas:
cine español
taquilla
subvenciones
actualidad
actualidad
Comentarios destacados:
#2
Ratoncolorao
Deseando leer en el ABC el dineral que se dedica a los toros, las escuelas de tauromaquia, los eventos taurinos y su puta madre, porque si es por taquilla, ya te digo yo que será mucho menos que la del cine.
#7
cenutrios_unidos
#2
Eso lo harán cuando hagan una película de toros con doble subvención.
#18
soberao
#7
Y que esa película sobre los toros la dirija Alex de la Iglesia.
#37
IkkiFenix
#7
Ya hay un proyecto en marcha protagonizado por un therian:
www.lavanguardia.com/files/content_image_desktop_filter/uploads/2021/0
#14
Yonny
#2
Y los curas y las monjitas, que también nos cuestan un ojo de la cara.
#21
DayOfTheTentacle
#14
y a mucho niños un ojo del trasero...
#15
soberao
#2
O el dinero que recauda el ABC vendiendo periódicos de papel en el kiosco después de descontar las subvenciones que recogen de distintas administraciones.
#16
BitFarmer
#2
Deseando leer en el ABC el dineral que se dedica a la iglesia, los profesores de religión, los eventos religiosos, lo que se deja de recaudar por impuestos perdonados, lo que se ha inmatriculado por la jeta y su puta madre, porque si es por taquilla, ya te digo yo que será mucho menos que la del cine.
#28
soberao
#16
O lo que nos cuesta tener al emérito en el exilio cuando con ese dinero podrían montarle un asilo para el sólo en el monte de El Pardo y sobraría dinero.
#26
Elektr0
#2
Estoy de acuerdo, cada uno mira el despilfarro de los otros pero no el de "los suyos", aunque una cosa no quita la otra y es que hay demasiado dinero público que debería dedicarse a cosas más necesarias (por ejemplo en sanidad o vivienda pública) y se despilfarra.
#38
ostiayajoder
#26
A mi me parece q lo q dices es demagogia, como esta noticia.
El dinero publico se tiene q dedicar a muchas cosas, no solo a sanidad.
Y, evidentemente. Lo recaudado en taquilla, hoy en dia, es minimo. Se gana por derechos en plataforrmas
#29
Perico12
#2
o la viabilidad de la prensa sin publicidad institucional o subvenciones
#32
pedrario
#2
No te va a convenir ese análisis, sólo en IVA la tauromarquia recaudaba más de lo que recibía. Había un macroanálisis de El País que llegaba a 30 millones si acaso y en IVA recaudaba más de 40 millones.
Tirais balones fuera sin el menor conocimiento.
#42
volandero
#32
El truco de los 40 millones de IVA es el clásico espejismo contable para ocultar un sector que vive dopado. Solo con la PAC, las ganaderías de lidia se embolsan entre 130 y 200 millones anuales. Es decir, se llevan de dinero público europeo cuatro o cinco veces más de lo que generan en impuestos por taquilla. Sin ese cheque en blanco que pagamos todos, el coste de criar un toro de lidia sería inasumible y las ferias quebrarían mañana mismo.
A eso súmale el goteo constante de dinero de…
#44
pedrario
#42
Invents por doquier, puedes buscar las subvenciones específicas de las que se hablan y sacar la cantidad, adelante. No vas a llegar a 3 cifras, ya te anticipo. Hay páginas online de gente husmeando por sacar y siempre son cifras irrisorias.
Que yo estoy a favor de quitarlo todo, pero se hace un red herring estúpido para intentar desviar la atención de cosas que son mucho peores, como el cine, pagando películas que ni tienen 1.000€ de ingresos.
#47
volandero
#44
No me estás leyendo: ese es precisamente el truco. Buscas "subvenciones específicas" en el BOE para decir que son cuatro duros, pero ignoras que el dineral está en las subvenciones indirectas y camufladas.
Solo en la PAC las ganaderías de lidia de llevan unos 200 millones anuales que pagamos todos, aunque se etiqueten como "ayuda a la hectárea". Súmale el goteo constante de ayuntamientos y diputaciones para mantenimiento de plazas y compra de encierros, que no aparecen como "ayuda al torero" pero salen del mismo bolsillo público.
#45
zappbranigam
#2
una cosa no quita la otra.
#46
ChanVader
#2
Buen ad hominem (?)
#1
skaworld
Emmmm.... porque todos sabemos que el unico mecanismo por el que recuada una peli es por las entradas de cine...
Ejem
#11
Lenari
#1
Nadie dice que sea el único mecanismo por el que una peli recauda. Hay otros, como las ayudas y las subvenciones
#13
Yonny
#11
Los pases en plataformas online, alquiler online, televiones, etc etc
#19
DayOfTheTentacle
#11
#31
Onaj
#1
casi el 30% de las 364 estrenadas el año pasado no superaron los mil euros por venta de entradas
Cuando no sacan ni mil euros es que no hay de dónde rascar.
Pero bueno, se considera cultura y por lo tanto son ayudas a saco roto. Si fueran como casi todas las ayudas a I+D serían créditos que devolver con intereses.
#40
ostiayajoder
*
#31
entre ellas todas las q se hicieron para plataformas de streaming, quieres decir, no?
#36
VFR
#1
#39
ostiayajoder
#1
totalmente:
Voto sensacionalista por eso.
#3
ddomingo
Quiero dinero público para mis películas!!! Casanova
6
K
83
#24
DayOfTheTentacle
#3
Eduardo Casanova ha solicitado públicamente mayor financiación estatal para el cine español, argumentando que es
esencial para su supervivencia
. Esta petición ha generado debate en redes sociales y críticas sobre la dependencia de subvenciones públicas en la industria cinematográfica.
Sus declaraciones destacan la necesidad de dinero público para el sector.
Petición: Casanova ha declarado que "el cine español necesita dinero público" para existir, pidiéndolo
…
» ver todo el comentario
#33
Jaime131
Veo unos cuantos "y tú más" por aquí.
#43
VFR
#33
no encuentran una excusa razonable
#10
Anfiarao
Spam sonrojante del abc
#0
tapate un poco
#9
kastanedowski
suena mejor "ayudas" a dinero de los españoles
y nunca hay dinero para salud...
#30
DayOfTheTentacle
#9
"Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie"
#34
kastanedowski
#30
y el negativo es por decir verdades?
#17
DayOfTheTentacle
"pero casi el 30% de las 364 estrenadas el año pasado no superaron los mil euros por venta de entradas "
Eso son unas 100 entradas más o menos no? O es que ni las ponen en el cine y esperan cobrar de los anuncios en youtube?
#23
StuartMcNight
un trabajo del Instituto Juan de Mariana
Irrelevante. Propaganda. Bulo. Mamandurria.
#5
eltxoa
364 películas al año? igual son muchas esas no.
#27
DayOfTheTentacle
#5
Depende... en el cole de mi hijo en la actividad extraescolar de cine hacen una peli... supongo que en todos los coles harán algo parecido. La recaudación es similar
#22
Cuñado
*
#_9
¿Que no hay dinero para salud? ¿De dónde crees que han salido los 5.000 millones que le ha pagado Ayuso a Quirón?
elpais.com/espana/madrid/2025-12-19/los-pagos-del-gobierno-de-ayuso-a-
#8
Lenari
De los ingresos de taquilla, solo la mitad de la recaudación cubre la producción de la película y el marketing. La otra mitad cubre el coste de las salas de proyección, que tendrán sus propias ayudas (si las tienen).
Es decir, que de una forma más realista, se podría decir que recibe en ayudas seis veces la recaudación de taquilla.
#35
Battlestar
Para ser justos también hay que decir que las recaudaciones en taquilla en el cine, así de forma generalizada van como el culo sea de dónde sean las peliculas
#20
SeñorPresunciones
Tiene guasa que un medio que subsiste gracias a las subvenciones cargue contra la industria del cine.
#6
srskiner
No soy nada fan de las subvenciones de este tipo, pero creo que hoy en día habría que empezar a comparar subvención vs beneficios y no vs taquilla.
#41
ostiayajoder
O las plataformas de streaming.
#4
A.more
Y los toros, abc? El abc a veces escora a la derecha
#12
Cehona
#4
¿A veces?
Sigue el rastro de las subvenciones, curioso que reciba más subvenciones que otros periodicos que venden menos fruta.
#25
DayOfTheTentacle
#4
a veces
