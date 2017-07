Cinco torturados en la ‘Operación Garzón’ de 1992 recriminan al exjuez que ignoró sus denuncias

El exjuez les ha reconocido que «en aquellos tiempos» las denuncias de torturas no se investigaban lo suficiente y ha agregado que él no tenía «competencias» para hacerlo. Baltasar Garzón ha comparecido ante el Parlament, en un grupo de trabajo sobre niños robados durante el franquismo. Al finalizar esa comparecencia, Ramón López, Ramón Piqué, Josep Mosté, Vicent Conca y Eduard Pomar han mantenido un breve intercambio de palabras con el exmagistrado, a quien han recordado que denunciaron ante él haber sufrido torturas y que no hizo nada.